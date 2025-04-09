Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від США

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від Сполучених Штатів, зокрема за системи протиповітряної оборони Patriot. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Щодо додаткового пакета, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно", – сказав Зеленський.

Він також згадав про розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про потребу України в щонайменше 10 системах Patriot.

"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були й 30, і 50 млрд знайти на відповідний пакет", – додав глава держави.