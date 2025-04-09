Зеленський заявив, що Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від США
Україна готова заплатити за майбутні пакети допомоги від Сполучених Штатів, зокрема за системи протиповітряної оборони Patriot. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає Укрінформ.
"Щодо додаткового пакета, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безплатно", – сказав Зеленський.
Він також згадав про розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої йшлося про потребу України в щонайменше 10 системах Patriot.
"Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були й 30, і 50 млрд знайти на відповідний пакет", – додав глава держави.
- У лютому 2025 року президент заявляв, що Україна все ще не отримала всі системи Patriot, про передання яких партнери оголосили під час саміту НАТО у липні 2024-го.
- 19 березня повідомлялося, що Зеленський попросив американського колегу допомогти з постачанням систем протиповітряної оборони Patriot, Трамп погодився.