Зеленский заявил, что Украина готова заплатить за будущие пакеты помощи от США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина готова заплатить за будущие пакеты помощи от Соединенных Штатов, в том числе за системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает Укринформ.

"По дополнительному пакету, мы хотим и мы готовы, и мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это. И мы не просили будущий пакет бесплатно", — сказал Зеленский.

Он также упомянул о разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого речь шла о необходимости Украины в минимум 10 системах Patriot.

"Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 млрд найти на соответствующий пакет", — добавил глава государства.