Росіяни вдарили з РСЗВ по Куп'янську – загинули двоє людей
Росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Куп'янську – загинули двоє людей, повідомив голова обладміністрації Олег Синєгубов.
Через атаку дві жінки загинули на подвір'ї п'ятиповерхового будинку.
Також спалахнули конструкційні елементи гаража на площі 10 метрів квадратних.
Росіяни регулярно атакують Куп'янськ. Зокрема, 12 квітня РФ вдарила керованою авіабомбою по приватному будинку у місті – спочатку було відомо чотирьох постраждалих, згодом з-під завалів врятували ще одну особу.
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