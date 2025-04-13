Россияне атаковали Одессу дронами – есть пострадавшие и повреждения

Из-за удара повреждена гражданская инфраструктура и машины, есть возгорание

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Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками – пострадали пять людей. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

Предварительно было известно о четырех пострадавших

Из-за удара повреждена гражданская инфраструктура и машины, есть возгорания.

Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, отметил Кипер.

Воздушная тревога в Одессе длилась час с 21:48. Во время российской атаки в городе были слышны взрывы.

ОБНОВЛЕНО. По уточненной информации, пострадали пять человек: они получили осколочные ранения и ожоги. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, отметил Кипер.