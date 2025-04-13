Россияне атаковали Одессу дронами – есть пострадавшие и повреждения

Россияне атаковали Одессу дронами – есть пострадавшие и поврежденияобновлено
Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками – пострадали пять людей. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
Предварительно было известно о четырех пострадавших
Из-за удара повреждена гражданская инфраструктура и машины, есть возгорания.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий, отметил Кипер.
Воздушная тревога в Одессе длилась час с 21:48. Во время российской атаки в городе были слышны взрывы.
ОБНОВЛЕНО. По уточненной информации, пострадали пять человек: они получили осколочные ранения и ожоги. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, отметил Кипер.
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