Россия атаковала Харьков БпЛА: есть попадание, горит склад с едой
Рано утром 14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову, на месте попадания начался пожар. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
В 05:32 он написал, что в Харькове раздался взрыв, над городом был зафиксирован вражеский БпЛА.
Позже стало известно, что под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе.
Загорелись складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – 1000 кв. м.
Также взрывной волной повреждены несколько находящихся рядом частных домов. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
- Днем 13 апреля Россия нанесла двойной удар "Искандерами" по центру Сум, убив более 30 человек и ранив около 70.
- Вечером 13 апреля россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего пострадали пять человек.