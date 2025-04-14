Россия атаковала Харьков БпЛА: есть попадание, горит склад с едой

В результате очередной российской атаки огнем охватило территорию площадью 1000 кв. м

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Рано утром 14 апреля Россия нанесла дроновый удар по Харькову, на месте попадания начался пожар. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

В 05:32 он написал, что в Харькове раздался взрыв, над городом был зафиксирован вражеский БпЛА.

Позже стало известно, что под ударом оказалось гражданское предприятие в Салтовском районе.

Загорелись складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара – 1000 кв. м.

Также взрывной волной повреждены несколько находящихся рядом частных домов. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.