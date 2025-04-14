СБУ затримала співробітника ТЕЦ, якого підозрюють у наведенні ударів РФ по підприємству

Підозрюваний у державній зраді працівник ТЕЦ (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала співробітника теплової електростанції у передмісті Харкова, якого підозрюють у підготовці повітряних атак РФ по енергетичному підприємству. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, затриманий на замовлення Федеральної служби безпеки Росії збирав дані про місця базування, озброєння та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ.

Щоб вистежити роботу протиповітряної оборони, чоловік обходив місцевість поблизу ТЕЦ та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників.

Також він фіксував наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт.

За даними Офісу генпрокурора, звіти чоловік надсилав у вигляді текстових повідомлень, скриншотів з Google maps з відповідними позначками і фотографій.

"Ці дані були необхідні ворогу для планування нових прицільних атак по енергетиці регіону", – зазначили в Офісі.

Як повідомили у СБУ, співробітника підприємства затримали "на гарячому", коли він збирав дані у технологічних приміщеннях ТЕЦ. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Затриманого було завербовано після того, як залишив антиукраїнські коментарі у телеграм.

Йому було повідомлено про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.