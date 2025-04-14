СБУ задержала сотрудника ТЭЦ, подозреваемого в наведении ударов РФ по предприятию

Подозреваемый в государственной измене работник ТЭЦ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала сотрудника тепловой электростанции в пригороде Харькова, подозреваемого в подготовке воздушных атак РФ по энергетическому предприятию. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.

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По данным следствия, задержанный по заказу Федеральной службы безопасности России собирал данные о местах базирования, вооружении и маршрутах движения мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство в районе ТЭЦ.

Чтобы выследить работу противовоздушной обороны, мужчина обходил местность вблизи ТЭЦ и снимал на камеру мобильного телефона места возможного пребывания украинских защитников.

Также он фиксировал последствия предыдущих атак на ТЭЦ и результаты восстановительных работ.

По данным Офиса генпрокурора, отчеты мужчина присылал в виде текстовых сообщений, скриншотов с Google maps с соответствующими пометками и фотографий.

"Эти данные были необходимы врагу для планирования новых прицельных атак по энергетике региона", – уточнили в Офисе.

Как сообщили в СБУ, сотрудника предприятия задержали "на горячем", когда он собирал данные в технологических помещениях ТЭЦ. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Задержанный был завербован после того, как оставил антиукраинские комментарии в телеграм.

Ему было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.