СБУ задержала сотрудника ТЭЦ, подозреваемого в наведении ударов РФ по предприятию
Служба безопасности Украины задержала сотрудника тепловой электростанции в пригороде Харькова, подозреваемого в подготовке воздушных атак РФ по энергетическому предприятию. Об этом сообщают СБУ и Офис генерального прокурора.
По данным следствия, задержанный по заказу Федеральной службы безопасности России собирал данные о местах базирования, вооружении и маршрутах движения мобильных огневых групп, защищающих воздушное пространство в районе ТЭЦ.
Чтобы выследить работу противовоздушной обороны, мужчина обходил местность вблизи ТЭЦ и снимал на камеру мобильного телефона места возможного пребывания украинских защитников.
Также он фиксировал последствия предыдущих атак на ТЭЦ и результаты восстановительных работ.
По данным Офиса генпрокурора, отчеты мужчина присылал в виде текстовых сообщений, скриншотов с Google maps с соответствующими пометками и фотографий.
"Эти данные были необходимы врагу для планирования новых прицельных атак по энергетике региона", – уточнили в Офисе.
Как сообщили в СБУ, сотрудника предприятия задержали "на горячем", когда он собирал данные в технологических помещениях ТЭЦ. Во время обыска у него изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Задержанный был завербован после того, как оставил антиукраинские комментарии в телеграм.
Ему было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- 9 апреля сообщалось, что экс-военный получил 15 лет тюрьмы за то, что корректировал российские удары по своим побратимам.
- Также сообщалось, что СБУ задержала подозреваемых в подготовке терактов против депутатов в Хмельницкой области.
- 14 апреля СБУ сообщила, что во Львовской области задержан "двойной агент" России, который должен был ликвидировать командиров Вооруженных Сил Украины на Яворивском полигоне.