СБУ: Инструктор Яворовского полигона оказался двойным агентом России, он задержан

Задержанный (Фото: СБУ)

Во Львовской области задержан "двойной агент" России, который должен был ликвидировать командиров Вооруженных Сил Украины на Яворовском полигоне. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, мужчина одновременно работал на ФСБ и российскую военную разведку (более известную как ГРУ). Отмечается, что "вражеским агентом" оказался инструктор Яворовского полигона.

Как выяснила СБУ, задача задержанного заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе с подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны. Задокументировано, что мужчина получил от куратора "карт-бланш" по выбору способа ликвидации украинских военных.

По одному из сценариев мужчина должен был изготовить взрывчатку и заложить ее в штабе или в учебном корпусе. Также задержанный прорабатывал вариант "втемную" использовать своего коллегу, чтобы тот занес замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще один рассматриваемый способ – ракетный удар россиян по координатам сосредоточения украинских защитников.

Скриншот: СБУ

Сообщается, что военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила намерения мужчины и задержала его на этапе подготовки. Установлены его контакты с куратором из ФСБ. Именно по его указанию мужчина собирал данные о количестве и специфике подразделений, тренирующихся на Яворовском полигоне, отметили в СБУ.

Во время обысков у задержанного изъяли три телефона, которые он использовал для секретного общения с врагом.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. В случае доказания вины ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ