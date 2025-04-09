СБУ задержала подозреваемых в подготовке терактов против депутатов в Хмельницкой области

Подозреваемые в подготовке терактов (Фото: СБУ)

Контрразведка Службы безопасности задержала двух подозреваемых в подготовке терактов против восьми депутатов Каменец-Подольского горсовета в Хмельницкой области. Об этом сообщает СБУ.

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Следствие установило, что мужчина и женщина по заказу российских спецслужб должны были заложить самодельные взрывные устройства под машины потенциальных жертв и взорвать их.

"Таким образом рашисты планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе и распространить панические настроения среди местных жителей", – отметили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых 24-летнюю местную наркозависимую и ее 57-летнего сожителя на этапе изготовления взрывчаток в съемной квартире в центре Каменец-Подольского.

В ходе обысков у задержанных изъяты составляющие для самодельных взрывных устройств и мобильные телефоны с доказательствами работы на российские спецслужбы.

По данным следствия, женщина была завербована Федеральной службой безопасности России при поиске быстрых заработков в телеграмм-каналах.

Ее первой задачей было поджечь три админздания сельсоветов на территории региона. Сожитель помогал женщине в выполнении этой задачи – отвозил ее на автомобиле на нужные объекты.

Следующей задачей стало создание самодельного взрывного устройства. По данным следствия, подозреваемые получили от кураторов инструкции по изготовлению взрывчатки, деньги на закупку компонентов и аренду конспиративной квартиры.

В дальнейшем агенты должны установить взрывчатку на авто местных депутатов.

Следователи СБУ сообщили фигурантам дела о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.