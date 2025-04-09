СБУ: Задержаны 13 поджигателей. Среди них мама с сыном и иностранцы – фото

Задержание (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией задержали 13 человек, подозреваемых в поджогах объектов Укрзалізниці и авто военных по заказу России. Задержания происходили в нескольких регионах, сообщили в СБУ.

В Винницкой области задержаны двое иностранцев, приехавших в Украину из соседней европейской страны. По данным следствия, они, по заказу спецслужб России, выполняли задачи по уничтожению релейных шкафов железнодорожного перегона вблизи Винницы.

Одного мужчину задержали при попытке поджечь энергообъект, а другого – когда направлялся к месту запланированной диверсии.

В Одессе правоохранители разоблачили четырех поджигателей. Они в составе двух групп раздельно уничтожили семь релейных шкафов сигнальных установок. Одна из задержанных – 34-летняя одесситка, привлекшая к подрывной деятельности своего 16-летнего сына.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Еще двое задержанных оказались 16-летними лицеистами, которые после поджогов на железной дороге изготовили взрывчатку. Ее планировали использовать для теракта возле админздания местного ТЦК. Подростков разоблачили на этапе подготовки взрывчатки.

В Запорожье задержан местный безработный, который сжег внедорожник Сил обороны, а затем пытался уничтожить электроподстанцию на железнодорожной линии южного региона.

В Дарницком районе Киева задержаны еще двое фигурантов. Как отметили в СБУ, ими оказались 18-летние наркозависимые, которые по указанию куратора из ФСБ подожгли релейный шкаф столичной железной дороги.

Кроме этого дополнительные подозрения получили еще четверо поджигателей из Киевской области, которые были задержаны несколько недель назад. Их действия квалифицировали как диверсию, совершенную в составе организованной преступной группы в условиях военного положения.

По всем фактам правоохранители во время обысков обнаружили мобильные телефоны и одежду с поличным.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении диверсии по предварительному сговору. В случае доказательства вины им может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ