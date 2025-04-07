Под Полтавой задержана женщина, она должна была взорвать ТЦК и райотдел полиции – СБУ

Женщине может грозить до 12 лет за решеткой, пока она находится под стражей

Задержанная (Фото: СБУ)

В Полтавской области задержана женщина, которая, по данным правоохранителей, планировала совершить теракты возле райотдела полиции и Территориального центра комплектования по заказу России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, 30-летняя безработная из Полтавской области была завербована спецагентом России в марте 2025 года, когда искала "легкие деньги" в онлайн-казино. После этого она получила задачу устроить взрывы вблизи райотдела полиции и городского ТЦК в час пик.

Для этого задержанная должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство. В СБУ отметили, что во время минирования территории админздания враг планировал взорвать бомбу вместе со своим "агентом".

Правоохранители выяснили, что женщина получила деньги от российского куратора, чтобы арендовать конспиративную квартиру и закупить компоненты для изготовления взрывчатки. После этого она получила инструкцию, как изготовить взрывчатку.

Самодельное взрывное устройство женщина спрятала в чайник, "усилила" дополнительными поражающими элементами и снарядила электронным устройством с удаленным доступом для оккупантов.

Во время обыска у задержанной изъяли детали взрывчатки и мобильный гаджет с доказательствами ее контактов с российским куратором. Женщине сообщили о подозрении в подготовке к совершению теракта и в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

Задержанная находится под стражей. Ей может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ