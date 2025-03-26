СБУ предотвратила теракт, который готовили в Запорожье на годовщину структуры – фото

Задержание подозреваемых (Фото: СБУ)

Российская военная разведка (ГРУ) готовила теракт в Запорожье на годовщину создания Службы безопасности Украины. Удалось задержать вероятных исполнителей, сообщили в СБУ.

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Отмечается, что задержана пара – парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, которые готовили дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства вблизи воинской части в Запорожье 25 марта. Однако, по данным СБУ, российская разведка планировала взорвать взрывчатку вместе со своими "агентами".

Задержанные искали "легкий заработок" в Телеграм-каналах.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны в частном доме, который был напротив центрального входа в воинскую часть. Они арендовали квартиру и обустроили там "наблюдательный пункт" за целью, установив веб-камеру на окне и предоставив удаленный доступ российским спецслужбам.

Задержанный (Фото: СБУ)

Фото: СБУ

При обыске у задержанных изъяли компоненты для производства взрывчатки, видеокамеру и мобильные телефоны с поличным. Им сообщили о подозрении в госизмене и подготовке к теракту.

Фото: СБУ

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В случае доказания вины им может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.