СБУ змогла запобігти теракту, який росіяни готували в Запоріжжі на річницю структури – фото

Затримання підозрюваних (Фото: СБУ)

Російська воєнна розвідка (ГРУ) готувала теракт у Запоріжжі на річницю створення Служби безпеки України. Вдалося затримати ймовірних виконавців, повідомили в СБУ.

Зазначається, що затримано пару – хлопця та дівчину віком 18 та 19 років, які готували дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою поблизу військової частини у Запоріжжі 25 березня. Однак за даними СБУ, російська розвідка планувала підірвати вибухівку разом зі своїми "агентами".

Затримані шукали "легкий заробіток" у Телеграм-каналах.

Зазначається, що підозрюваних затримали у приватній будівлі, яка розташовувалася навпроти центрального входу до військової частини. Вони орендували помешкання та облаштували там "спостережний пункт" за ціллю, встановивши вебкамеру на вікні та надавши віддалений доступ російським спецслужбам.

Затриманий (Фото: СБУ)

Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманих вилучили компоненти для виготовлення вибухівки, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочину. Їм повідомили про підозру у держзраді та готуванні до теракту.

Фото: СБУ

Наразі підозрювані перебувають під вартою. В разі доведення провини їм може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.