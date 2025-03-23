На Одещині стався вибух у будівлі поліції – є загибла та потерпілі

Ілюстративне фото: Depositphotos

Національна поліція повідомила, що правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі відомства, повідомили у Нацполі.

Через вибух загинула жінка, є потерпілі – на місці працюють поліціянти та працівники Служби безпеки України.

"Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", – зазначили у повідомленні.