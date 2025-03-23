На Одещині стався вибух у будівлі поліції – є загибла та потерпілі
Національна поліція повідомила, що правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі відомства, повідомили у Нацполі.
Через вибух загинула жінка, є потерпілі – на місці працюють поліціянти та працівники Служби безпеки України.
"Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", – зазначили у повідомленні.
- 11 березня біля залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало декілька вибухів. Згодом СБУ повідомила, що цей теракт здійснили двоє неповнолітніх на замовлення Росії.
- 20 березня у Рівному біля торговельного центру вибухнув саморобний пристрій в автівці, було поранено двох людей, СБУ кваліфікувала інцидент як теракт.