На Одещині стався вибух у будівлі поліції – є загибла та потерпілі
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Національна поліція повідомила, що правоохоронці Одеської області працюють на місці вибуху в будівлі відомства, повідомили у Нацполі.

Через вибух загинула жінка, є потерпілі – на місці працюють поліціянти та працівники Служби безпеки України.

"Обставини та деталі встановлюються. Деталі згодом", – зазначили у повідомленні.

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