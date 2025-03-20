У центрі Рівного стався вибух в автівці: СБУ розслідує спробу теракту

СБУ кваліфікувала вибух як спробу теракту і вже відкрила кримінальне провадження

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У четвер, 20 березня, у середмісті Рівного пролунав вибух, унаслідок чого поранено двох людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, поблизу одного із торгівельно-розважальних центрів міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі.

Вибух в авто стався близько 13:40 на вулиці Київська. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх ушпиталили.

Вибухотехніки обстежили територію. На місці працюють поліціянти та співробітники Служби безпеки України.

В СБУ уточнили, що спецслужба кваліфікувала вибух як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває за статтями про терористичний акт та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.