У центрі Рівного стався вибух в автівці: СБУ розслідує спробу теракту
Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У четвер, 20 березня, у середмісті Рівного пролунав вибух, унаслідок чого поранено двох людей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

За даними правоохоронців, поблизу одного із торгівельно-розважальних центрів міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі.

Вибух в авто стався близько 13:40 на вулиці Київська. Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир – їх ушпиталили.

Вибухотехніки обстежили територію. На місці працюють поліціянти та співробітники Служби безпеки України.

В СБУ уточнили, що спецслужба кваліфікувала вибух як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Досудове розслідування триває за статтями про терористичний акт та про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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