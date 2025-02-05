Росіяни стали вбивати українців, завербованих для терактів – голова Нацполіції

Зазвичай росіяни вербують громадян молодого віку та осіб з низькою соціальною відповідальністю

Співробітник російської ФСБ (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Теракти у Рівному та Кам'янці-Подільському свідчать про те, що росіяни самі ліквідовують завербованих ними українських громадян, підриваючи їх під час виконання злочину. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський на пресконференції, повідомляє кореспондент LIGA.net.

Також він додав, що у більшості випадків окупанти не платять обіцяні гроші своїм агентам.

За даними Вигівського, зазвичай РФ вербує українських громадян молодого віку (20 років і молодше), які "ще не усвідомлюють усієї відповідальності й того, що вони роблять".

Також серед завербованих опиняються особи з низькою соціальною відповідальністю (наркозбувачі тощо), зазначив голова Нацполу.

Правоохоронець закликав звертатися до Служби безпеки України та поліції, якщо вам відомо про будь-які факти стосовно можливих терактів.

Також Вигівський повідомив, що з початку 2025 року уже зафіксовано дев'ять випадків терактів та замахів на теракти проти поліціянтів і військових територіальних центрів комплектування.