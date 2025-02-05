Россияне стали убивать украинцев, завербованных для терактов – глава Нацполиции

Как правило, россияне вербуют граждан молодого возраста и лиц с низкой социальной ответственностью

Сотрудник российской ФСБ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Теракты в Ровно и Каменце-Подольском свидетельствуют о том, что россияне сами ликвидируют завербованных ими украинских граждан, подрывая их при совершении преступления. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский на пресс-конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.

Также он добавил, что в большинстве случаев оккупанты не платят обещанные деньги своим агентам.

По данным Выговского, как правило, РФ вербует украинских граждан молодого возраста (20 лет и младше), которые "еще не осознают всей ответственности и того, что они делают".

Также среди завербованных оказываются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и пр.), отметил глава Нацпола.

Правоохранитель призвал обращаться в Службу безопасности Украины и полицию, если вам известно о любых фактах, касающихся возможных терактов.

Также Выговский сообщил, что с начала 2025 года уже зафиксировано девять случаев терактов и покушений на теракты против полицейских и военных территориальных центров комплектования.