Россияне стали убивать украинцев, завербованных для терактов – глава Нацполиции
Теракты в Ровно и Каменце-Подольском свидетельствуют о том, что россияне сами ликвидируют завербованных ими украинских граждан, подрывая их при совершении преступления. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский на пресс-конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.
Также он добавил, что в большинстве случаев оккупанты не платят обещанные деньги своим агентам.
По данным Выговского, как правило, РФ вербует украинских граждан молодого возраста (20 лет и младше), которые "еще не осознают всей ответственности и того, что они делают".
Также среди завербованных оказываются лица с низкой социальной ответственностью (наркосбытчики и пр.), отметил глава Нацпола.
Правоохранитель призвал обращаться в Службу безопасности Украины и полицию, если вам известно о любых фактах, касающихся возможных терактов.
Также Выговский сообщил, что с начала 2025 года уже зафиксировано девять случаев терактов и покушений на теракты против полицейских и военных территориальных центров комплектования.
- 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Погиб один человек, восемь человек пострадали. Впоследствии СБУ сообщила, что в ТЦК Ровно Россия взорвала своего агента, который должен был доставить туда взрывчатку. Все пострадавшие – военные.
- 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК – пострадали четыре человека, а человек, принесший взрывчатку, погиб.