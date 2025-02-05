Теракты против военных ТЦК и полицейских являются операцией спецслужб РФ – глава Нацпола
Теракты и покушения на них против полицейских и военных территориальных центров комплектования являются операцией российских спецслужб, с начала 2025 года уже зафиксировано девять таких случаев. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский на пресс-конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.
По его словам, три из девяти таких случаев были покушениями на убийство полицейских.
"Мы на выходных зафиксировали факт, когда преступники звонят на линию 102, совершают ошибочный вызов и говорят, что в помещении происходит какое-то преступление, кого-то удерживают. И там уже [в помещении] заложена взрывчатка", – рассказал Выговский о недавнем инциденте на Буковине.
Он отметил, что служащие Нацполиции еще с 2024 года ориентированы на то, что спецслужбы РФ конкретно охотятся за всеми Силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими и военными ТЦК.
Чиновник отметил, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины понимает, что это атака российских спецслужб с целью создать смятение в обществе, дестабилизировать ситуацию и сформировать негативное отношение к Силам обороны.
В случаях терактов и покушений на них в этом году удалось установить фигурантов, задержать и заключить их под стражу, добавил Выговский.
- 1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Погиб один человек, восемь человек пострадали. Впоследствии СБУ сообщила, что в ТЦК Ровно Россия взорвала своего агента, который должен был доставить туда взрывчатку. Все пострадавшие – военные.
- 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК – пострадали четыре человека, а человек, принесший взрывчатку, погиб.