Теракты против военных ТЦК и полицейских являются операцией спецслужб РФ – глава Нацпола

В нынешних случаях терактов и покушений на них удалось установить фигурантов, задержать и заключить их под стражу, отметил Выговский

Фото: Нацполиция

Теракты и покушения на них против полицейских и военных территориальных центров комплектования являются операцией российских спецслужб, с начала 2025 года уже зафиксировано девять таких случаев. Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский на пресс-конференции, сообщает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, три из девяти таких случаев были покушениями на убийство полицейских.

"Мы на выходных зафиксировали факт, когда преступники звонят на линию 102, совершают ошибочный вызов и говорят, что в помещении происходит какое-то преступление, кого-то удерживают. И там уже [в помещении] заложена взрывчатка", – рассказал Выговский о недавнем инциденте на Буковине.

Он отметил, что служащие Нацполиции еще с 2024 года ориентированы на то, что спецслужбы РФ конкретно охотятся за всеми Силами безопасности и обороны, в том числе за полицейскими и военными ТЦК.

Чиновник отметил, что Нацполиция совместно со Службой безопасности Украины понимает, что это атака российских спецслужб с целью создать смятение в обществе, дестабилизировать ситуацию и сформировать негативное отношение к Силам обороны.

В случаях терактов и покушений на них в этом году удалось установить фигурантов, задержать и заключить их под стражу, добавил Выговский.