Теракти проти військових ТЦК та поліціянтів є операцією спецслужб Росії – голова Нацполіції

У цьогорічних випадках терактів та замахів на них вдалося встановити фігурантів, затримати та взяти їх під варту, зазначив Вигівський

Фото: Нацполіція

Теракти та замахи на них проти поліціянтів та військових територіальних центрів комплектування є операцією російських спецслужб, з початку 2025 року уже зафіксовано дев'ять таких випадків. Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський на пресконференції, повідомляє кореспондент LIGA.net.

За його словами, три з дев'яти таких випадків були замахами на вбивство поліціянтів.

"Ми на вихідних зафіксували факт, коли злочинці телефонують на лінію 102, роблять хибний виклик і кажуть, що в приміщенні відбувається якийсь злочин, когось утримують. І там вже [в приміщенні] закладена вибухівка", – розповів Вигівський про нещодавній інцидент на Буковині.

Він зауважив, що службовці Нацполіції ще з 2024 року орієнтовані на те, що спецслужби РФ конкретно полюють за всіма Силами безпеки та оборони, зокрема за поліціянтами та військовими ТЦК.

Посадовець зазначив, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України розуміє, що це атака російських спецслужб з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію та сформувати негативне ставлення до Сил оборони.

У цьогорічних випадках терактів та замахів на них вдалося встановити фігурантів, затримати та взяти їх під варту, додав Вигівський.