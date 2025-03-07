СБУ взяла жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК у Рівному – фото
Служба безпеки України стверджує, що затримала жінку, яка готувала теракт біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівному. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.
За даними слідства, жінка мала залишити вибухівку поблизу військового об'єкта, коли на його території перебуватиме багато людей.
Виконавиця – 42-річна жінка з Вінниці, яка шукала швидкий заробіток через соцмережі та потрапила під вплив російських спецслужб, зазначають правоохоронці.
Їй доручили виготовити саморобний вибуховий пристрій і доставити його до Рівного, щоб залишити біля будівлі ТЦК. СБУ стверджує, що росіяни планували підірвати вибухівку дистанційно разом із жінкою, але її вдалося затримати.
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