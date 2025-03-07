СБУ взяла женщину, которая готовила теракт у здания ТЦК в Ровно – фото
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала женщину, которая готовила теракт у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.
По данным следствия, женщина должна была оставить взрывчатку вблизи военного объекта, когда на его территории будут находиться многие люди.
Исполнительница – 42-летняя женщина из Винницы, которая искала быстрый заработок через соцсети и попала под влияние российских спецслужб, отмечают правоохранители.
Ей поручили изготовить самодельное взрывное устройство и доставить его в Ровно, чтобы оставить у здания ТЦК. СБУ утверждает, что россияне планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с женщиной, но ее удалось задержать.
- 1 февраля 2025 года в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Погиб один человек, восемь человек пострадали.
- 5 февраля СБУ сообщила, что в ТЦК Ровно Россия взорвала своего агента, который должен был доставить туда взрывчатку. Все пострадавшие – военные.
- В тот же день в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК. Погиб мужчина, который принес сумку со взрывчаткой, есть раненые.
- СБУ вручила подозрения трем мужчинам после теракта у Павлоградского ТЦК.