СБУ взяла женщину, которая готовила теракт у здания ТЦК в Ровно – фото

Правоохранители утверждают, что россияне планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с женщиной, но ее удалось задержать

Иллюстративное фото (источник: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала женщину, которая готовила теракт у здания территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

По данным следствия, женщина должна была оставить взрывчатку вблизи военного объекта, когда на его территории будут находиться многие люди.

Исполнительница – 42-летняя женщина из Винницы, которая искала быстрый заработок через соцсети и попала под влияние российских спецслужб, отмечают правоохранители.

Ей поручили изготовить самодельное взрывное устройство и доставить его в Ровно, чтобы оставить у здания ТЦК. СБУ утверждает, что россияне планировали взорвать взрывчатку дистанционно вместе с женщиной, но ее удалось задержать.

Фото: СБУ

Фото: СБУ