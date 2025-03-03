Подрывы военных, ТЦК и вокзала. Россия заказала четыре теракта и диверсии – СБУ

Задержания прошли в Киевской области, Львове, Чернигове и Виннице

Задержание подозреваемого в работе на Россию (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили, что 1-2 марта предотвратили четыре теракта и диверсии, которые должны были произойти в Украине по заказу России.

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В Киевской области задержан 31-летний рецидивист из Ирпеня, который, по данным правоохранителей, готовил подрыв военного в Буче.

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбой.





По информации следствия, мужчина изготовил самодельную бомбу по инструкции куратора, изучал график дня и маршруты передвижения потенциальной жертвы. Его задержали дома во время подготовки подрыва.

Во Львове задержан 23-летний мужчина из Киевской области, который, по информации правоохранителей, за деньги должен был устроить взрывы возле зданий Главного железнодорожного вокзала, ТЦК и СП.

Его задержали во время закладки взрывчатки у вокзала, заявила СБУ.

После размещения взрывчатки на местах взрывов россияне собирались ликвидировать его как "лишнего" свидетеля.

В Чернигове задержан мужчина, который, по информации правоохранителей, должен был изготовить взрывные устройства для подрывов военных, полицейских и работников других силовых структур. Сам подрыв должны были совершить другие люди.





Также задержанный, по утверждению СБУ, поджег здание одного из районных ЦНАП, использовав бутылки с легковоспламеняющейся смесью. Во время обысков у него нашли мобильные телефоны с потенциальными доказательствами поджогов и других совершённых по заказу России преступлений.

Правоохранители также заявили о задержании группы поджигателей в Виннице.

Их подозревают в поджоге легковоспламеняющейся смесью двух релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение на участках Укрзалізниці.





После поджогов они в подтверждение своих действий посылали куратору фото и видео, говорят в СБУ.

Задержанным сообщили о подозрении по статьям о государственной измене, диверсии, теракте, незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.





Также СБУ сообщает, что вместе с полицией и прокуратурой фиксирует существенную активизацию деятельности российских спецслужб в Украине, направленную на организацию диверсий и терактов.

СБУ призывает людей сохранять бдительность, не поддаваться на вражеские провокации и сообщать о попытках вербовки в чат-бот украинской спецслужбы "Спали" ФСБешника.

Люди, сообщившие о попытках вербовки и не совершившие преступлений, освобождаются от уголовной ответственности. Однако люди, согласившиеся выполнить вражеское задание, рискуют провести за решеткой всю жизнь.

21 февраля СБУ задержала в Одессе 18-летнего подозреваемого в подрыве авто военного прокурора, который он мог осуществить по заказу России.

26 февраля СБУ сообщила о задержании подозреваемых в наведении ракет на ВСУ в трех областях.

28 февраля СБУ в Житомире задержала 16-летнего школьника. Его заподозрили в планировании теракта возле местной Аллеи Славы Героям.