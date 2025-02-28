СБУ: 16-летний агент России планировал теракт вблизи "Аллеи Славы Героям" в Житомире

Юноше планируют объявить о подозрении в подготовке к совершению террористического акта

Задержанный (Фото: Офис генпрокурора)

Правоохранители предотвратили теракт, который должен был состояться 28 февраля вблизи "Аллеи Славы Героям" в центре Житомира. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

По данным СБУ, теракт должен был совершить 16-летний школьник из Житомирской области, которого российская спецслужба вовлекла в преступную деятельность в обмен на деньги.

По версии следствия, юноша должен был оставить на Аллее самодельное взрывное устройство, спрятанное в рюкзак. Оккупанты планировали дистанционно подорвать взрывчатку вместе со своим агентом. Таким образом, российская спецслужба надеялась достичь двух целей: совершить теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля".

СБУ задержала несовершеннолетнего, когда он подходил к месту спланированного теракта. В спецслужбе утверждают, что школьник сам изготовил взрывчатку по инструкции от российского куратора. Для маскировки взрывчатки он положил ее в кастрюлю, а для усиления действия дополнительно начинил железными шурупами.

Затем юноша вместо школы выехал на такси в Житомир для подготовки теракта. В течение всей дороги подросток находился на постоянной связи с российским куратором.

После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения оккупанты должны были активировать взрывчатку с помощью вызова на мобильный телефон, подключенный к взрывчатке.

В прокуратуре уточнили, что подросток также должен был заложить взрывное устройство вблизи органа исполнительной власти.

Юноше планируют объявить о подозрении в подготовке к совершению террористического акта. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ