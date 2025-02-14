В Николаеве раздался взрыв возле заведения общественного питания: есть погибшие и раненые

Место взрыва (Фото: Национальная полиция)

В пятницу, 14 февраля, в Николаеве рядом с заведением общественного питания взорвался неизвестный предмет, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, взрыв прогремел около 14:00 на улице Пограничная. В его результате погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения.

Сейчас на месте происшествия работают следователи полиции, криминалисты, взрывотехники, работники Службы безопасности Украины, спасатели и медики.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция