У Миколаєві пролунав вибух біля закладу харчування: є загиблі й поранені
У п’ятницю, 14 лютого, в Миколаєві поблизу закладу громадського харчування вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого є загиблі й поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 14:00 на вулиці Погранична. В його результаті загинули двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.
Зараз на місці події працюють слідчі поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники Служби безпеки України, рятувальники та медики.
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