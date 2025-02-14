У Миколаєві пролунав вибух біля закладу харчування: є загиблі й поранені

Вибух пролунав близько 14:00 на вулиці Погранична, повідомила Нацполіція

Місце вибуху (Фото: Національна поліція)

У п’ятницю, 14 лютого, в Миколаєві поблизу закладу громадського харчування вибухнув невідомий предмет, унаслідок чого є загиблі й поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 14:00 на вулиці Погранична. В його результаті загинули двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

Зараз на місці події працюють слідчі поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники Служби безпеки України, рятувальники та медики.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція