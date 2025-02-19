Теракт в Николаеве. СБУ заявила о задержании четырех несовершеннолетних агентов России

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних юношей, которые, по версии следствия, по заказу России готовили теракт в центре Николаева 14 февраля. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, россияне использовали жительницу Полтавской области, чтобы подорвать ее вместе со взрывчаткой у кафе в центре Николаева.

В результате происшествия женщина и трое военных погибли на месте, еще семь человек получили ранения разной степени тяжести.

Контрразведка СБУ задержала участников преступления. Ими оказались четверо несовершеннолетних жителей Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

По инструкции российских спецслужб юноши самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство, спрятали его в рюкзак и передали 42-летней жительнице соседнего поселка, утверждают в СБУ.

В обмен на обещание "быстрого заработка" женщина приехала в Николаев, чтобы передать "сумку с деньгами" местному жителю. Не догадываясь, что у нее в руках замаскированная взрывчатка, она подошла к парковке у кафе, где стояла группа украинских военных.

Как только женщина приблизилась к ним, россияне дистанционно активировали устройство через вызов на мобильный телефон.

По данным СБУ, оккупанты заранее подготовили ликвидацию своей агентки как "лишнего" свидетеля теракта. Между тем несовершеннолетние после подготовки и передачи взрывчатки "залегли на дно" по своим домам, где ожидали денег от оккупантов.

В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны с подтверждениями контактов с Федеральной службой безопасности, а также компоненты для изготовления устройства.

Юношам сообщили о подозрении в совершении теракта. Они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы.

В то же время в прокуратуре утверждают, что несовершеннолетним грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ