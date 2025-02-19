Теракт у Миколаєві 14 лютого. СБУ заявила про затримання чотирьох неповнолітніх агентів Росії

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх юнаків, які, за версією слідства, на замовлення Росії готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними СБУ, росіяни використали мешканку Полтавської області, щоб підірвати її разом з вибухівкою поблизу кафе у центрі Миколаєва.

Унаслідок події жінка і троє військових загинули на місці, ще семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Контррозвідка СБУ затримала співучасників злочину. Ними виявилося четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років, яких окупанти завербували через Telegram-канали з пошуку "легких грошей".

За інструкцією російських спецслужб юнаки самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак та передали 42-річній мешканці сусіднього селища, стверджують в СБУ.

В обмін на обіцянку "швидкого заробітку" жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати "сумку з грошима" місцевому мешканцю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових.

Як тільки жінка наблизилася до них, росіяни дистанційно активували пристрій через виклик на мобільний телефон.

За даними СБУ, окупанти завчасно підготували ліквідацію своєї агентки як "зайвого" свідка теракту. Тим часом неповнолітні після підготовки й передання вибухівки "залягли на дно" по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами контактів з Федеральною службою безпеки, а також компоненти для виготовлення пристрою.

Юнакам повідомлено про підозру у вчиненні теракту. Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

Водночас у прокуратурі стверджують, що неповнолітнім загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ