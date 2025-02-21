СБУ: В Одессе агент ФСБ подорвал авто военного прокурора, его задержали

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, заявили в СБУ

Задержанный (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали 18-летнего мужчину, который, по версии следствия, по заказу Федеральной службы безопасности России подорвал автомобиль военного прокурора. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.

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По данным следствия, 20 февраля мужчина подорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.

Вечером того же дня правоохранители задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких" денег.

По инструкции российской спецслужбы, он изготовил самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил под машину военного прокурора.

Также напротив "цели" подозреваемый установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ. В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами.

Ему сообщено о подозрении в совершении теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полиция сообщила, что правоохранители задержали молодого человека на автовокзале. Он планировал побег в столицу.

В прокуратуре уточнили, что за выполнение "задания" подозреваемому обещали заплатить $3000.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ