СБУ: В Одессе агент ФСБ подорвал авто военного прокурора, его задержали
Правоохранители задержали 18-летнего мужчину, который, по версии следствия, по заказу Федеральной службы безопасности России подорвал автомобиль военного прокурора. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора и Национальная полиция.
По данным следствия, 20 февраля мужчина подорвал автомобиль прокурора Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. В результате взрыва прохожий получил ранения.
Вечером того же дня правоохранители задержали исполнителя теракта. Им оказался 18-летний житель Одессы, которого оккупанты завербовали через Telegram-канал по поиску "легких" денег.
По инструкции российской спецслужбы, он изготовил самодельное взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Он дополнительно начинил взрывчатку металлическими гайками и заложил под машину военного прокурора.
Также напротив "цели" подозреваемый установил скрытый мобильный телефон с функцией удаленного доступа для ФСБ. В дальнейшем российская спецслужба дистанционно активировала взрывчатку.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с оккупантами.
Ему сообщено о подозрении в совершении теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полиция сообщила, что правоохранители задержали молодого человека на автовокзале. Он планировал побег в столицу.
В прокуратуре уточнили, что за выполнение "задания" подозреваемому обещали заплатить $3000.
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