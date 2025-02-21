СБУ: В Одесі агент ФСБ підірвав авто військового прокурора, його затримали

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі, заявили в СБУ

Затриманий (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали 18-річного чоловіка, який, за версією слідства, на замовлення Федеральної служби безпеки Росії, підірвав автівку військового прокурора. Про це повідомили Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція.

За даними слідства, 20 лютого чоловік підірвав автомобіль прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Внаслідок вибуху перехожий отримав поранення.

Увечері того ж дня правоохоронці затримали виконавця теракту. Ним виявився 18-річний мешканець Одеси, якого окупанти завербували через Telegram-канал із пошуку "легких" грошей.

За інструкцією російської спецслужби, він виготовив саморобний вибуховий пристрій потужністю 300 грамів у тротиловому еквіваленті. Він додатково начинив вибухівку металевими гайками та заклав її під машину військового прокурора.

Також навпроти "цілі" підозрюваний встановив прихований мобільний телефон із функцією віддаленого доступу для ФСБ. Надалі російська спецслужба дистанційно активувала вибухівку.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з окупантами.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні теракту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція повідомила, що правоохоронці затримали молодика на автовокзалі. Він планував втечу до столиці.

В прокуратурі уточнили, що за виконання "завдання" підозрюваному обіцяли заплатити $3000.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ