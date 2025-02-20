В Одесі вибухнув невідомий пристрій, пошкоджені авто

Зазначається, що внаслідок вибуху інформації щодо постраждалих не надходило

Фото з місця вибуху (Фото: Нацполіція)

В Одесі пролунав вибух надвечір 20 лютого через детонацію невідомого предмету, пошкоджені три авто. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що обійшлося без постраждалих.

На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються обставини вибуху.

За непідтвердженою інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух стався у Приморському районі на проспекті Шевченка.