В Одесі вибухнув невідомий пристрій, пошкоджені авто
В Одесі пролунав вибух надвечір 20 лютого через детонацію невідомого предмету, пошкоджені три авто. Про це повідомили у Нацполіції.
Зазначається, що обійшлося без постраждалих.
На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Встановлюються обставини вибуху.
За непідтвердженою інформацією місцевих Telegram-каналів, вибух стався у Приморському районі на проспекті Шевченка.
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