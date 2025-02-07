У Харківській області загинув 10-річний хлопчик через вибух невідомого предмета

Розмінування (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У Харківській області загинув 10-річний хлопчик внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета. Про це повідомила Держслужба надзвичайних ситуацій.

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Зазначається, що подія трапилася в одному з приватних будинків у селі Коротич Харківського району. На місці наразі працюють правоохоронці, які встановлюють подробиці інциденту.

Як повідомив Суспільному Пісочинський селищний голова Олег Чернобай, дитина загинула вдома. Представники громади зв'язалися з родиною загиблого та надають допомогу в організації поховання.

У ДСНС нагадали, що не треба чіпати підозрілі предмети. В разі їх виявлення треба відійти на безпечну відстань та зателефонувати на 101 та 102.