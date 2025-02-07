В Харьковской области погиб 10-летний мальчик из-за взрыва неизвестного предмета
В Харьковской области погиб 10-летний мальчик в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что происшествие произошло в одном из частных домов в селе Коротич Харьковского района. На месте работают правоохранители, которые устанавливают подробности инцидента.
Как сообщил Суспильному Песочинский поселковый глава Олег Чернобай, ребенок погиб дома. Представители громады связались с семьей погибшего и оказывают помощь в организации похорон.
В ГСЧС напомнили, что не нужно трогать подозрительные предметы. В случае их обнаружения нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить по телефону на 101 и 102.
- 2 февраля в гостинице Львова произошел взрыв, один человек получил ранения.
- 5 февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК. Погиб человек, принесший сумку со взрывчаткой.