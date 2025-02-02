В отеле Львова произошел взрыв, один человек ранен

Правоохранитель (Иллюстративное фото: facebook.com/MVS.LVIV)

В гостинице Львова произошел взрыв 2 февраля, один человек получил ранения. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Сообщение о взрыве в одной из гостиниц на улице Городоцкой поступило правоохранителям около полуночи. На место выехали следователи, взрывотехники и другие специалисты.

По предварительным данным, 44-летний львовянин, находившийся на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и доставлен в больницу.

В отеле взрывной волной повреждены окна и двери.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. В настоящее время устанавливается происхождение взрывчатки и все обстоятельства инцидента.

14 декабря 2024 года в центре Днепра произошел взрыв . Сообщалось о погибшем, среди пострадавших полицейский.

1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Есть погибший и раненые.