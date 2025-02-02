В отеле Львова произошел взрыв, один человек ранен
В гостинице Львова произошел взрыв 2 февраля, один человек получил ранения. Об этом сообщили в Нацполиции Украины.
Сообщение о взрыве в одной из гостиниц на улице Городоцкой поступило правоохранителям около полуночи. На место выехали следователи, взрывотехники и другие специалисты.
По предварительным данным, 44-летний львовянин, находившийся на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и доставлен в больницу.
В отеле взрывной волной повреждены окна и двери.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. В настоящее время устанавливается происхождение взрывчатки и все обстоятельства инцидента.
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