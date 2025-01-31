Взрыв на заводе Rheinmetall в Испании. В компании исключили атаку

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Завод Rheinmetall (Фото: EFE)

Немецкий производитель оружия Rheinmetall исключил умышленную атаку после взрыва 30 января на своем предприятии в Испании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на ответ компании.

"Компания не видит никаких доказательств атаки", – сказали в Rheinmetall, отметив, что местная власть расследует причину взрыва.

В результате взрыва пострадали шесть человек. По информации компании, один из них получил серьезные травмы, еще один – средней степени тяжести и четверо получили легкие травмы.

Сообщается, что завод в Хавали-Вьехо на юго-востоке Испании производит порох для военных и гражданских целей. Там работают 427 человек.

"Производственные мощности в результате инцидента не пострадали, и никаких производственных потерь не ожидается", – добавили в компании.