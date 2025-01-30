В Испании произошел взрыв на заводе Rheinmetall, есть пострадавшие

После взрыва случилось два возгорания, их удалось локализовать

Компания Rheinmetall (Фото: x.com/RheinmetallAG)

В Испании произошел взрыв на территории завода по производству боеприпасов немецкой компании Rheinmetall Expal Munitions. Ранены шесть человек, сообщили в службе экстренной помощи региона Мурсия.

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"Службы экстренной помощи оказали помощь шести людям, один из них получил серьезные ранения, после взрыва склада на заводе в Хавали-Вьехо", – говорится в сообщении.

Карта расположения завода (Фото: 112rmurcia)

О возможных причинах взрыва на данный момент ничего неизвестно. В компании не прокомментировали инцидент.

Как сообщает Infobae, пострадавшие – мужчины в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерых из них госпитализировали с множественными ушибами, ожогами, отравлением дымом и травмой головы. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.

После взрыва, который произошел около 16:20 (17:20 по Киеву) начались два пожара на площади примерно 1000 кв. м и около 2000 кв. м. Огонь мог затронуть лесной массив, но спасателям удалось локализовать оба возгорания.

Сообщается, что год назад на этом же заводе также произошел инцидент, в результате которого двое рабочих получили ожоги.