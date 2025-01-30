В Испании произошел взрыв на заводе Rheinmetall, есть пострадавшие
В Испании произошел взрыв на территории завода по производству боеприпасов немецкой компании Rheinmetall Expal Munitions. Ранены шесть человек, сообщили в службе экстренной помощи региона Мурсия.
"Службы экстренной помощи оказали помощь шести людям, один из них получил серьезные ранения, после взрыва склада на заводе в Хавали-Вьехо", – говорится в сообщении.
О возможных причинах взрыва на данный момент ничего неизвестно. В компании не прокомментировали инцидент.
Как сообщает Infobae, пострадавшие – мужчины в возрасте от 30 до 52 лет. Пятерых из них госпитализировали с множественными ушибами, ожогами, отравлением дымом и травмой головы. Еще одному пострадавшему оказали помощь на месте.
После взрыва, который произошел около 16:20 (17:20 по Киеву) начались два пожара на площади примерно 1000 кв. м и около 2000 кв. м. Огонь мог затронуть лесной массив, но спасателям удалось локализовать оба возгорания.
Сообщается, что год назад на этом же заводе также произошел инцидент, в результате которого двое рабочих получили ожоги.
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