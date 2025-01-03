Взрыв Cybertruck у отеля Трампа: За рулем авто был военный США, он застрелился – фото

В электромобиле нашли оружие, документы и цистерны с бензином

Взрыв "Теслы" возле отеля Трампа (Фото: ЕРА)

Полиция Лас-Вегаса установила личность водителя авто Tesla Cybertruck, которое взорвалось перед отелем Трампа 1 января. Им оказался военнослужащий — он наложил на себя руки перед взрывом, сообщили в полицейском управлении Лас-Вегаса.

Водителем Cybertruck оказался 37-летний Мэтью Ливельсбергер, действующий военнослужащий из Колорадо-Спрингс. Согласно отчету судмедэксперта округа Кларк, мужчина выстрелил себе в голову до того, как авто взорвалось.

Полиция не нашла его сообщников и заявила, что он действовал в одиночку. В салоне Cybertruck обнаружили канистры с бензином и большие фейерверки.

Мэтью Ливельсбергер

Также правоохранители сообщили, что в авто были найдены два полуавтоматических пистолета, которые Ливельсбергер купил 30 декабря 2024 года, военное удостоверение, паспорт, iPhone и кредитные карты.

На момент смерти военнослужащий командования специальных операций армии находился в официальном отпуске. В командовании отказались подробно комментировать инцидент, передает Reuters

В то же время неназванный чиновник сообщил агентству, что Ливельсбергер был награжден Бронзовой звездой за доблесть, он совершил пять боевых миссий в Афганистане.

1 января в Лас-Вегасе возле отеля Trump International взорвался и вспыхнул Tesla Cybertruck.

2 января Илон Маск допустил, что взрыв Cybertruck в Неваде и теракт с Ford в Новом Орлеане связаны.