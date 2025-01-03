Вибух Cybertruck біля готелю Трампа: За кермом авто був військовий США, він застрелився – фото

В електромобілі знайшли зброю, документи та цистерни з бензином

Вибух "Тесли" біля готелю Трампа (Фото: ЕРА)

Поліція Лас-Вегаса встановила особу водія авто Tesla Cybertruck, яке вибухнуло перед готелем Трампа 1 січня. Ним виявився військовослужбовець — він вчинив самогубство перед вибухом, повідомили в поліцейському управлінні Лас-Вегаса.

Водієм Cybertruck виявився 37-річний Метью Лівельсбергер, чинний військовослужбовець із Колорадо-Спрінгс. Згідно зі звітом судмедексперта округу Кларк, чоловік вистрілив собі у голову до того, як авто вибухнуло.

Поліція не знайшла його спільників і заявила, що він діяв сам. У салоні Cybertruck виявили каністри з бензином та великі феєрверки.

Метью Лівельсбергер

Також правоохоронці повідомили, що в авто було знайдено два напівавтоматичні пістолети, які Лівельсбергер купив 30 грудня 2024 року, військове посвідчення, паспорт, iPhone та кредитні картки.

На момент смерті військовослужбовець командування спеціальних операцій армії перебував в офіційній відпустці. У командуванні відмовилися детально коментувати інцидент, повідомляє Reuters.

Водночас неназваний чиновник повідомив агенції, що Лівельсбергер був нагороджений Бронзовою зіркою за відвагу, він здійснив п'ять бойових місій в Афганістані.