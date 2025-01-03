Вибух Cybertruck біля готелю Трампа: За кермом авто був військовий США, він застрелився – фото
Поліція Лас-Вегаса встановила особу водія авто Tesla Cybertruck, яке вибухнуло перед готелем Трампа 1 січня. Ним виявився військовослужбовець — він вчинив самогубство перед вибухом, повідомили в поліцейському управлінні Лас-Вегаса.
Водієм Cybertruck виявився 37-річний Метью Лівельсбергер, чинний військовослужбовець із Колорадо-Спрінгс. Згідно зі звітом судмедексперта округу Кларк, чоловік вистрілив собі у голову до того, як авто вибухнуло.
Поліція не знайшла його спільників і заявила, що він діяв сам. У салоні Cybertruck виявили каністри з бензином та великі феєрверки.
Також правоохоронці повідомили, що в авто було знайдено два напівавтоматичні пістолети, які Лівельсбергер купив 30 грудня 2024 року, військове посвідчення, паспорт, iPhone та кредитні картки.
На момент смерті військовослужбовець командування спеціальних операцій армії перебував в офіційній відпустці. У командуванні відмовилися детально коментувати інцидент, повідомляє Reuters.
Водночас неназваний чиновник повідомив агенції, що Лівельсбергер був нагороджений Бронзовою зіркою за відвагу, він здійснив п'ять бойових місій в Афганістані.
- 1 січня у Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув Tesla Cybertruck.
- 2 січня Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck у Неваді та теракт з Ford у Новому Орлеані пов'язані.