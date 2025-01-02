CNN: Підозрюваний у нападі в Новому Орлеані обговорював плани вбити свою родину

Натомість підозрюваний, за його словами, змінив свої плани й приєднався до "Ісламської держави"

Місце нападу в Новому Орлеані (Фото: Shawn Fink/EPA)

Чоловік, якого підозрюють у наїзді на людей у місті Новий Орлеан, обговорював плани вбити свою сім’ю. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з ходом розслідування.

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42-річний Шамсуд-Дін Джаббар у серії відеороликів обговорював плани вбивства своєї родини та сни, які надихнули його приєднатися до терористичного руху "Ісламська держава". Підозрюваний зробив ці записи, коли їхав зі свого дому в Техасі до Луїзіани, розповіли вони.

Двоє співрозмовників зазначили, що Джаббар, громадянин США та ветеран американської армії, який служив в Афганістані, згадав у відеозаписах своє розлучення та те, як він спочатку планував зібрати сім’ю на "святкування" з наміром убити її. Натомість підозрюваний, за його словами, змінив свої плани й приєднався до ІД.

Відео, з якими журналісти CNN не змогли ознайомитися, ймовірно, були записані, коли чоловік був за кермом вночі, сказали співрозмовники, хоча точний час невідомий.

Джаббар був ліквідований під час перестрілки з поліцією після того, як в’їхав у натовп у новорічну ніч в Новому Орлеані. Унаслідок атаки загинули 15 людей, ще десятки отримали поранення.

CNN пише, що зараз поліціянти переглядають відеозаписи, зроблені чоловіком, поспішаючи з’ясувати, як він перетворився з військового ветерана на підозрюваного у смертельному нападі.