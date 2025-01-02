CNN: Підозрюваний у нападі в Новому Орлеані обговорював плани вбити свою родину
Чоловік, якого підозрюють у наїзді на людей у місті Новий Орлеан, обговорював плани вбити свою сім’ю. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з ходом розслідування.
42-річний Шамсуд-Дін Джаббар у серії відеороликів обговорював плани вбивства своєї родини та сни, які надихнули його приєднатися до терористичного руху "Ісламська держава". Підозрюваний зробив ці записи, коли їхав зі свого дому в Техасі до Луїзіани, розповіли вони.
Двоє співрозмовників зазначили, що Джаббар, громадянин США та ветеран американської армії, який служив в Афганістані, згадав у відеозаписах своє розлучення та те, як він спочатку планував зібрати сім’ю на "святкування" з наміром убити її. Натомість підозрюваний, за його словами, змінив свої плани й приєднався до ІД.
Відео, з якими журналісти CNN не змогли ознайомитися, ймовірно, були записані, коли чоловік був за кермом вночі, сказали співрозмовники, хоча точний час невідомий.
Джаббар був ліквідований під час перестрілки з поліцією після того, як в’їхав у натовп у новорічну ніч в Новому Орлеані. Унаслідок атаки загинули 15 людей, ще десятки отримали поранення.
CNN пише, що зараз поліціянти переглядають відеозаписи, зроблені чоловіком, поспішаючи з’ясувати, як він перетворився з військового ветерана на підозрюваного у смертельному нападі.
- У новорічну ніч у Новому Орлеані автівка влетіла в натовп. Спочатку повідомлялося про щонайменше 10 загиблих і понад 30 поранених.
- Ймовірний нападник після зіткнення відкрив вогонь по поліціянтах, але був убитий на місці. У його автівці знайшли прапор ІД та вибуховий пристрій.