CNN: Подозреваемый в нападении в Новом Орлеане обсуждал планы убить свою семью
Мужчина, подозреваемый в наезде на людей в городе Новый Орлеан, обсуждал планы убить свою семью. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с ходом расследования.
42-летний Шамсуд-Дин Джаббар в серии видеороликов обсуждал планы убийства своей семьи и мечты, вдохновившие его присоединиться к террористическому движению "Исламское государство". Подозреваемый сделал эти записи, когда ехал из своего дома в Техасе в Луизиану, рассказали они.
Двое собеседников отметили, что Джаббар, гражданин США и ветеран американской армии, служивший в Афганистане, вспомнил в видеозаписях свой развод и то, как он изначально планировал собрать семью на "празднование" с намерением убить ее. Вместо этого подозреваемый, по его словам, изменил свои планы и присоединился к ИГ.
Видеозаписи, с которыми журналисты CNN не смогли ознакомиться, вероятно были сделаны, когда мужчина был за рулем ночью, сказали собеседники, хотя точное время неизвестно.
Джаббар был ликвидирован во время перестрелки с полицией после въезда в толпу в новогоднюю ночь в Новом Орлеане. В результате атаки погибли 15 человек, еще десятки получили ранения.
CNN пишет, что сейчас полицейские просматривают видеозаписи, сделанные мужчиной, спеша выяснить, как он превратился из военного ветерана в подозреваемого в смертельном нападении.
- В новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль влетел в толпу. Первоначально сообщалось о минимум 10 погибших и более 30 раненых.
- Вероятный нападавший после столкновения открыл огонь по полицейским, но был убит на месте. В его автомобиле нашли флаг ИГ и взрывное устройство.