Маск допустив, що вибух Cybertruck у Неваді та теракт з Ford у Новому Орлеані пов'язані
Tesla Cybertruck (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck біля Trump International Hotel у Неваді та теракт у Новому Орлеані, який був учинений з використанням пікапа Ford, можуть бути пов'язані. Про це він написав у X.

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"Схоже на терористичний акт <...> Можливо, вони [події] якимось чином пов'язані", – заявив Маск.

Згодом він зазначив, що обидва автомобілі — Cybertruck і Ford, які були залучені до інциденту в Новому Орлеані, орендували через платформу каршерингу Turo.

Президент США Джо Байден доручив урядовим органам надати допомогу у розслідуванні вибуху електричного пікапа.

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