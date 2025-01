Маск допустив, що вибух Cybertruck у Неваді та теракт з Ford у Новому Орлеані пов'язані

Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck біля Trump International Hotel у Неваді та теракт у Новому Орлеані, який був учинений з використанням пікапа Ford, можуть бути пов'язані. Про це він написав у X.

"Схоже на терористичний акт <...> Можливо, вони [події] якимось чином пов'язані", – заявив Маск.

Згодом він зазначив, що обидва автомобілі — Cybertruck і Ford, які були залучені до інциденту в Новому Орлеані, орендували через платформу каршерингу Turo.

Президент США Джо Байден доручив урядовим органам надати допомогу у розслідуванні вибуху електричного пікапа.

