Маск допустил, что взрыв Cybertruck в Неваде и теракт с Ford в Новом Орлеане связаны

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск предположил, что взрыв Cybertruck возле Trump International Hotel в Неваде и теракт в Новом Орлеане, совершенный с помощью пикапа Ford, могут быть связаны. Об этом он написал в X.

"Похоже на террористический акт <...> Возможно, они [события] каким-то образом связаны", – заявил Маск.

Впоследствии он отметил, что оба автомобиля – Cybertruck и Ford, которые были вовлечены в инцидент в Новом Орлеане, арендовали через платформу каршеринга Turo.

Президент США Джо Байден поручил правительственным органам оказать помощь в расследовании взрыва электрического пикапа.

