Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории покончил с собой
Подозреваемый в стрельбе в Черногории, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек, совершил самоубийство. Об этом сообщает портал Vijesti со ссылкой на директора полиции Лазаря Щепановича и министра внутренних дел Черногории Даниила Шарановича.
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Отмечается, что Ацо Мартынович, подозреваемый в убийстве по меньшей мере 10 человек в Цетине 1 января, попытался избежать задержания, выстрелив себе в голову после требования полиции сложить оружие.
По словам Щепановича, правоохранители оцепили подозреваемого, создав кольцо, которое не оставляло ему шансов на побег. Оказавшись в безвыходной ситуации, он совершил самоубийство.
Директор полиции выразил благодарность семье Мартыновича за сотрудничество, которое помогло найти подозреваемого.
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