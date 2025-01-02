Подозреваемый в массовом убийстве в Черногории покончил с собой

По словам директора местной полиции, у подозреваемого были трудности в общении, а жертвами трагедии стали его близкие друзья и знакомые

Фото с места происшествия (Источник: France24_en/Х)

Подозреваемый в стрельбе в Черногории, в результате которой погибли по меньшей мере 10 человек, совершил самоубийство. Об этом сообщает портал Vijesti со ссылкой на директора полиции Лазаря Щепановича и министра внутренних дел Черногории Даниила Шарановича.

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Отмечается, что Ацо Мартынович, подозреваемый в убийстве по меньшей мере 10 человек в Цетине 1 января, попытался избежать задержания, выстрелив себе в голову после требования полиции сложить оружие.

По словам Щепановича, правоохранители оцепили подозреваемого, создав кольцо, которое не оставляло ему шансов на побег. Оказавшись в безвыходной ситуации, он совершил самоубийство.

Директор полиции выразил благодарность семье Мартыновича за сотрудничество, которое помогло найти подозреваемого.