Підозрюваний у масовому вбивстві в Чорногорії наклав на себе руки

За словами директора місцевої поліції, підозрюваний мав труднощі у спілкуванні, а жертвами трагедії стали його близькі друзі та знайомі

Фото з місця події (Джерело: France24_en/Х)

Підозрюваний у стрілянині в Чорногорії, внаслідок якої загинули щонайменше 10 людей, вчинив самогубство. Про це повідомляє портал Vijesti з посиланням на директора поліції Лазаря Щепановича та міністра внутрішніх справ Чорногорії Данила Шарановича.

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Зазначається, що Ацо Мартинович, якого підозрюють у вбивстві щонайменше 10 осіб у Цетінє 1 січня, спробував уникнути затримання, вистріливши собі в голову після вимоги поліції скласти зброю.

За словами Щепановича, правоохоронці оточили підозрюваного, створивши кільце, що не залишало йому шансів на втечу. Опинившись у безвихідній ситуації, він вчинив самогубство. Попри зусилля доправити його до Клінічного центру Чорногорії, Мартинович помер дорогою до лікарні.

Директор поліції висловив вдячність родині Мартиновича за співпрацю, яка допомогла знайти підозрюваного. За його словами, підозрюваний мав труднощі у спілкуванні, а жертвами трагедії стали його близькі друзі та знайомі. Причини його вчинку залишаються невідомими.