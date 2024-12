У США 15-річна дівчина влаштувала стрілянину у школі: вбила людей та наклала на себе руки

16 грудня у приватній християнській школі в американському місті Медісон, штат Вісконсин, 15-річна дівчина відкрила вогонь. Є жертви та постраждалі серед учнів та вчителів, передають The New York Times та CNN.

За словами начальника поліції Медісона Шона Барнса, внаслідок стрілянини загинув вчитель та старшокласниця, ще шестеро людей поранені. Вранці 17 грудня правоохоронці з'ясували, що вогонь відкрила 15-річна дівчина Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта. Згодом вона наклала на себе руки.

"Вона була ученицею школи, і докази вказують на те, що вона загинула від вогнепального поранення, яке завдала собі сама", – заявив Барнс.

Встановлено, що стрілкиня використовувала пістолет 9 мм, але її мотиви залишаються невідомими.

Damn another #SchoolShooter .! 6 teens are in life threatening condition. A teacher and a student and the shooter are dead.! The shooter was a student. #MadisonWisconsin #Why pic.twitter.com/JEwwJdXml3