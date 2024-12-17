У США 15-річна дівчина влаштувала стрілянину у школі: вбила людей та наклала на себе руки
Фото з місця події (Фото: ЕРА/JEFFERY PHELPS)

16 грудня у приватній християнській школі в американському місті Медісон, штат Вісконсин, 15-річна дівчина відкрила вогонь. Є жертви та постраждалі серед учнів та вчителів, передають The New York Times та CNN.

За словами начальника поліції Медісона Шона Барнса, внаслідок стрілянини загинув вчитель та старшокласниця, ще шестеро людей поранені. Вранці 17 грудня правоохоронці з'ясували, що вогонь відкрила 15-річна дівчина Наталі Рупноу, яка використовувала ім'я Саманта. Згодом вона наклала на себе руки.

"Вона була ученицею школи, і докази вказують на те, що вона загинула від вогнепального поранення, яке завдала собі сама", – заявив Барнс.

Встановлено, що стрілкиня використовувала пістолет 9 мм, але її мотиви залишаються невідомими.

  • 13 жовтня 2024 року у штаті Теннессі, США, сталася стрілянина на території кампусу університету. Одна людина загинула, ще десять поранено.
Читайте також
В американській Джорджії сталася стрілянина на військовій базі, є жертва
сшашколастрілянинавбивствосамогубство