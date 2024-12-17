В США 15-летняя ученица устроила стрельбу в школе: убила людей и покончила с собой
Фото с места события (Фото: ЕРА/JEFFERY PHELPS)

16 декабря в частной христианской школе в американском городе Мэдисон, штат Висконсин, 15-летняя девочка открыла огонь. Есть жертвы и пострадавшие среди учеников и учителей, передают The New York Times и CNN.

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По словам начальника полиции Мэдисона Шона Барнса, в результате стрельбы погиб учитель и старшеклассница, еще шесть человек ранены. Утром 17 декабря правоохранители выяснили, что огонь открыла 15-летняя девочка Натали Рупноу, использовавшая имя Саманта. Впоследствии она покончила с собой.

"Она была ученицей школы, и доказательства указывают на то, что она погибла от огнестрельного ранения, которое нанесла себе сама", – заявил Барнс.

Установлено, что стрелявшая использовала пистолет 9 мм, но ее мотивы остаются неизвестными.

  • 13 октября 2024 года в штате Теннесси, США, произошла стрельба на территории кампуса университета. Один человек погиб, еще десять ранены.
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