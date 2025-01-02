В Черногории стрельба в ресторане. Убиты минимум 10 человек, среди них дети – фото

Сообщается, что стрелок убил владельца кафе, его детей и членов своей семьи

Кадры с места происшествия (Фото: Drago Matović/vijesti.me)

В Черногории в городе Цетине мужчина 1 января 2025 года открыл стрельбу в кафе "Велестово" и возле него. Погибли минимум 10 человек, сообщает телеканал Vijesti со ссылкой на правоохранителей и заявления представителей власти.

Подозреваемого зовут Ако Мартинович, полиция опубликовала его фото и начала поиски. Найдено авто, на котором вероятный стрелок пытался скрыться.

Инцидент произошел в таверне "Велестово". Сообщается, что изначально произошла драка, после которой мужчина вытащил оружие и начал стрелять. В результате происшествия погибли 10 человек, среди которых двое детей, еще за четверых пострадавших борются врачи.

Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович заявил, что среди погибших владелец ресторана "Велестово" Вулетич и члены его семьи (погибшие несовершеннолетние – дети владельца). А также члены семьи подозреваемого Мартиновича.

По словам Шарановича, военнослужащие армии Черногории приведены в боевую готовность – подозреваемый опасен и может быть вооружен.

Премьер-министр страны Милойко Спайич объявил трехдневный траур в Черногории со 2 по 4 января. Просят также отменить концерты, запланированные на вечер 1 января.

"Ужасная трагедия поразила нас всех. Сейчас все полицейские бригады, все, что есть, находятся в Цетине. Мы ищем преступника, мы на правильном пути", – сказал Спайич.

По его словам, 2 января будет собран Совет национальной безопасности, на котором обсудят ужесточение критериев владения оружием. Также может быть рассмотрен вопрос полного запрета оружия, отметил премьер.

Директор Управления полиции Лазар Щепанович сообщил, что Мартинович в 2005 году был приговорен к условному наказанию за агрессивное поведение.