В Іспанії стався вибух на заводі Rheinmetall, є постраждалі

Після вибуху сталося два загоряння, їх вдалося локалізувати

Компанія Rheinmetall (Фото: x.com/RheinmetallAG)

В Іспанії стався вибух на території заводу із виробництва боєприпасів німецької компанії Rheinmetall Expal Munitions. Поранено шістьох людей, повідомили в службі екстреної допомоги регіону Мурсія.

"Служби екстреної допомоги надали допомогу шістьом людям, один із них отримав серйозні поранення, після вибуху складу на заводі в Хавалі-В'єхо", – йдеться у повідомленні.

Карта розташування заводу (Фото: 112rmurcia)

Про можливі причини вибуху наразі нічого не відомо. У компанії не прокоментували інцидент.

Як повідомляє Infobae, постраждалі – чоловіки віком від 30 до 52 років. П'ятьох із них госпіталізували з множинними забоями, опіками, отруєнням димом та травмою голови. Ще одному потерпілому надали допомогу на місці.

Після вибуху, який стався близько 16:20 (17:20 за Києвом), почалися дві пожежі на площі приблизно 1000 кв. м та близько 2000 кв. м. Вогонь міг задіти лісовий масив, але рятувальникам вдалося локалізувати обидва загоряння.

Повідомляється, що рік тому на цьому заводі також стався інцидент, внаслідок якого двоє робітників отримали опіки.