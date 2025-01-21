На гірськолижному курорті в Туреччині сталася пожежа: 10 загиблих та понад 30 постраждалих

Гірськолижний курорт (Ілюстративне фото: Peter Komka/EPA)

У ніч проти 21 січня у Туреччині в одному з готелів на гірськолижному курорті сталася масштабна пожежа, в результаті чого загинули 10 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За словами очільника МВС, інформація про пожежу на курорті Карталкая у провінції Болу надійшла близько 03:27 за місцевим часом.

Спочатку стало відомо про шістьох загиблих та 31 пораненого. Згодом Єрлікая повідомив про те, що кількість загиблих збільшилася до 10 людей. Ще 32 людини постраждали.

Міністр додав, що у ліквідації пожежі брали участь 267 людей з різних державних установ та організацій.

Видання Daily Sabah повідомило, що пожежа спалахнула на четвертому поверсі 11-поверхового готелю.

Губернатор провінції Болу Абдулазіз Айдін розповів, що причина пожежі невідома, але підтвердив, що вона виникла в ресторані. На момент інциденту в готелі перебували понад 230 гостей, додав Айдін.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaklaşık 234 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı



▪️ Yangın için ilk ihbar 03.27'de alındı

▪️ Yangına çok sayıda araç ve ekiple müdahale ediliyor

▪️ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan,… pic.twitter.com/L25nKMRpaY — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 21, 2025

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otelinin restoranında saat 03.30’da yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara yayılan yangında 6 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. #Bolu pic.twitter.com/RGVV1xcSh7 — HURMA (@HurmaEdit) January 21, 2025

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın: 10 ölü 32 yaralı



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yangının çıktığı Kartalkaya’ya hareket etti. pic.twitter.com/23HcCM0QgA — NOW HABER (@nowhaber) January 21, 2025

23 грудня 2024 року у Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, 12 людей загинули.

24 грудня у Парижі виникла пожежа на Ейфелевій вежі. Було евакуйовано 1200 осіб.