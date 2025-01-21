На гірськолижному курорті в Туреччині сталася пожежа: 10 загиблих та понад 30 постраждалих
Гірськолижний курорт (Ілюстративне фото: Peter Komka/EPA)

У ніч проти 21 січня у Туреччині в одному з готелів на гірськолижному курорті сталася масштабна пожежа, в результаті чого загинули 10 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

За словами очільника МВС, інформація про пожежу на курорті Карталкая у провінції Болу надійшла близько 03:27 за місцевим часом.

Спочатку стало відомо про шістьох загиблих та 31 пораненого. Згодом Єрлікая повідомив про те, що кількість загиблих збільшилася до 10 людей. Ще 32 людини постраждали.

Міністр додав, що у ліквідації пожежі брали участь 267 людей з різних державних установ та організацій.

Видання Daily Sabah повідомило, що пожежа спалахнула на четвертому поверсі 11-поверхового готелю.

Губернатор провінції Болу Абдулазіз Айдін розповів, що причина пожежі невідома, але підтвердив, що вона виникла в ресторані. На момент інциденту в готелі перебували понад 230 гостей, додав Айдін.

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