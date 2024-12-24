У Парижі виникла пожежа на Ейфелевій вежі, евакуювали 1200 людей

Ейфелева вежа у Парижі (Фото: freepik)

Вдень 24 грудня у Парижі виникла пожежа на Ейфелевій вежі. Було евакуйовано 1200 осіб, повідомляє BFMTV.com з посиланням на інформацію Товариства експлуатації Ейфелевої вежі (SETE).

Близько 10:50 (11:50 за Києвом) на пульт місцевої пожежної охорони надійшло повідомлення про пожежу на Ейфелевій вежі. Було ухвалено рішення про негайну евакуацію.

З'ясувалося, що технічна проблема виникла між другою та верхньою частиною пам'ятника – спалахнув електрощиток, підключений до кабелю ліфта. Вже об 11:50 (о 12:50 за Києвом) рятувальники загасили пожежу.

Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь не поширився далі, постраждалих немає, повідомили пожежники.

Наразі проводиться розслідування для "встановлення походження цього інциденту". Частково вежу відкрили для відвідувачів о 12:15, але тільки до другого поверху.

"Ліфт відключено з метою безпеки, інші три пристрої працездатні", – уточнили пожежники.

7 грудня у Парижі відкрили собор Нотр-Дам-де-Парі після пожежі у 2019 році. Над оновленням собору працювало 1300 майстрів, це коштувало 700 млн євро.

18 грудня у Польщі була пожежа у центрі ядерних досліджень. Постраждали двоє людей, радіологічного ризику немає.

23 грудня у Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки, 12 людей загинули.