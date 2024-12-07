У французькій столиці Парижі відбувається церемонія повторного відкриття собору Нотр-Дам-де-Парі, на якій присутні світові лідери. Трансляцію веде адміністрація президента країни.

Собор Паризької Богоматері перебував на ремонті впродовж п'яти років. 15 квітня 2019-го в історичній будівлі спалахнула пожежа, яка знищила шпиль, дерев'яний дах і частину склепіння. Понад 600 пожежників гасили структуру храму – вдалося зберегти вітражі, більшість статуй і терновий вінець.

Над оновленням собору працювали 1300 майстрів, це коштувало 700 млн євро.

29 листопада президент Франції Емманюель Макрон офіційно відкрив Нотр-Дам-де-Парі, сьогодні відбувається церемонія за участі світових лідерів.

Серед інших участь взяв і Володимир Зеленський: коли він зайшов до зали собору, то інші гості підвелися та зустріли його оплесками.

Також, зокрема, на церемонії присутні Макрон, лідери Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа, дружина чинного президента США Джилл Байден та новообраний очільник країни Дональд Трамп. Загалом запрошено 1500 гостей.

Трансляцію на початку новини можна перемотувати, як звичайне відео на YouTube.